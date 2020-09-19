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فن

بوسي تشارك متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:26 م
بوسي
بوسي
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محمد بدران


نشرت الفنانة بوسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وأنيقة.

أطلت بها بوسي، بفستان قصير يبرز جمالها، ويتميز باللون البني والأسود الذى يبرز أناقتها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الاسود، تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا  بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها، ووضعت أسورة لليد باللون الذهبي.

يذكر أن آخر أعمال بوسى مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب وقامت ببطولته الفنانة سيرين عبد النور.


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