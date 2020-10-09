AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يدعو أبوريدة لمساندة فريق الكرة في كأس الكونفدرالية بالمغرب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:02 م
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
عبدالله هشام
وجه نادي بيراميدز دعوة رسمية إلى المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى لفيفا والمكتب التنفيذي لكاف، ليكون ضيف شرف بعثة الفريق المتجهة إلى المغرب وخوض مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نادي حوريا كوناكري الغيني.

وأرسل المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الدعوة في خطاب رسمي إلى المهندس هاني أبو ريدة، ودعاه للسفر مع البعثة الرسمية للفريق، حيث يلتقي بيراميدز مع حوريا كوناكري بنصف النهائي يوم ٢٠ أكتوبر بالرباط، على أمل التأهل وخوض النهائي المحدد له ٢٥ أكتوبر بنفس الملعب.

واشار ممدوح عيد في خطابه إلى نجاح نادي بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كممثل مصر الوحيد في البطولة، في أول مشاركة تاريخية للنادي، ومشددا على دعم أبوريدة المتواصل لكافة الأندية والمنتخبات المصرية المشاركة في كافة البطولات الأفريقية والعربية والعالمية.

وذكر نادي بيراميدز في دعوته الرسمية للمهندس هاني أبو ريدة، أسباب حرصه على تواجد أبوريدة مع البعثة الرسمية في المغرب، حيث يمثل ذلك دعما معنويا كبيرا للاعبين، وشرفا عظيما لإدارة النادي، كون أبو ريدة أحد أهم قادة كرة القدم في تاريخ مصر وأفريقيا والعالم، وكونه بمثابة الأب لجميع اللاعبين الذين شاركوا ومازالوا في منتخبات مصر الوطنية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك ينتظر رد الرجاء لتحديد موعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

5000 دولار مكافأة لكل لاعب في حوريا الغيني حال الفوز على بيراميدز

محمد فاروق: سعيد أني كنت سببُا في انتصار بيراميدز على سموحة

بعد تعديل مواعيد دورى الأبطال .. البرلمان يضع الأهلي والزمالك فى ورطة

ترشيحاتنا

الأهلي: الوقت مبكرا لحسم موقف أحمد فتحي.. ولدينا خيارات عديدة

ارتفاع اسعار الذهب وتراجع الدولار.. تفاصيل

تكلفة ضخمة.. أول معلومات مسربة عن حفل زفاف ابن ديفيد بيكهام

أستاذ بالأزهر: الله يقبل شفاعة الشهيد في سبعين من أهله.. فيديو

بعد 35 سنة.. ظهور شاهد في قضية قتل قبل خروج المتهم بأيام.. تفاصيل

فيديو جراف.. الشرطة تكشف حقيقة اختطاف الأطفال والفتيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تستكمل تعليمها وأصبحت من أشهر عارضات الأزياء.. من هي بيلا حديد؟

بعد شهور من التعافي.. دراسة تكشف عن تأثير فيروس كورونا على العين

بـ مكياج هادئ.. أماني كمال تبرز جمالها على إنستجرام