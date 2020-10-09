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فن

بإطلالة ساحرة.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي صورا جديدة لها، وذلك من  خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة فضالى بإطلالة أنيقة بفستان رمادى وإعتمدت إكسسوارات مميزة .

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعلقات كالآتي:
- بحبك يا فنانة 
- ضحكتك قمر


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وآخر أعمال منة فضالي هو فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية، وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.


يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين عزت العلايلي وصلاح عبد الله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، وريم البارودى، وميريهان حسين، ومحمد نجاتى، ونضال الشافعى، وسيمون.

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين
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