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أخبار العالم

بعد تصريح مستفز لـ أردوغان.. أمير سعودي يدعو لمقاطعة شعبية للمنتجات التركية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:05 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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محمد عثمان
وجه الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الجمعة، دعوة إلى الشعب السعودي لمقاطعة المنتجات التركية، وذلك بعد تصريح مستفز للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن دول الخليج.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" في عن أردوغان قوله، إن التواجد العسكري التركي في قطر يعمل على استقرار دول الخليج برمتها.

وأضاف: "باستثناء بعض الأطراف الساعية لنشر الفوضى لا يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج"، على حد وصفه.

وردًا على تلك التصريحات قام الأمير السعودي بإعادة نشر تصريح أردوغان الذي نقلته قناة "بي بي سي" على تويتر وقال: "لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقويه".


وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية، في وقت سابق أن السعودية تعمل على فرض حظر دخول المنتجات التركية إلى المملكة، في خطوة من شأنها التأثير على الاقتصاد التركي المتعثر بالفعل.

وذكرت الصحيفة أن السعودية فرضت، العام الماضي، حظرا غير رسمي على البضائع التركية  بما في ذلك المنسوجات وبعض أنواع الأغذية.

وتوترت العلاقات بين أنقرة والرياض بفعل سياسات النظام التركي المعادية للعرب ودول الخليج، وهو ما ظهر خاصة بعد أزمة المقاطعة العربية لقطر، ثم دخلت الأزمة فصلا جديدا بعد الادعاءات التركية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

وبسبب نهئج أنقرة العدائي ودعم الجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا، فضلا عن الدعم السخي لتنظيم الإخوان، طالبت المملكة مجموعات الأعمال السعودية بمقاطعة المنتجات التركية بشكل كامل.

وتشير التقارير إلى امتناع عدد من الشركات السعودية عن التجارة مع أنقرة أو شراء أي منتجات صنعت في تركيا.
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