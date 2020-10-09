اضمني حقك عند وقوع حادث.. واتبعي تلك النصائح عند قيادة السيارة

ولكي تضمني حقك في التأمين وحقك القانوني عند وقوع الحادث توقفي مكانك واطبي الشرطة لتحرير محضر بالحادث ، حيث شركات التأمين تطلب دائما محضر كي تدفع قيمة الإصلاحات .









بعض النساء يسافرن في عطلة نهاية الأسبوع في الصيف ولابد دائما من الاخذ في الاعتبار الاحتياط لكل شيء ومعرفة التصرف الأدرينالين والتصرف بشكل سليم ، لذلك لابد أن يكون ذهنك مرتب دائما وعلى دراية مسبقة بالاجراءات اللازمة في هذه الظروف.يجب أن تكوني مؤمنة على سيارة حتى تستطيعي الأستفادة بقيمة التأمين في إصلاحها ، ويجب التعرف على الخطوات التي من خلالخا يمكن أن تحصلي على هذه القيمة .من الضروري ان يكون لديكي رقم سيارة الطوارئ لسحب سيارتك من على الطريق إذا كانت لا تتحرك بسبب الحادث ،وهذا الرقم هام جدا في حالات أخرى مثل إنفجار إطار السيارة أو الاعطال الميكانيكية المفاجئة .بعد أن تقومي بإيداع السيارة في ورشة الإصلاح أو التوكيل في حالة السيارات الجديدة التي لم يمض على تاريخ صنعها أكثر من 5 سنوات ، لاتعطي أمر بالإصلاح إلى بعد قيام الشركة بمعاينة السيارة ومناقشة المقايسة لإصلاح مع الورشة .