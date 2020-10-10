فرصة أخيرة لتسجيل بيانات المصريين بالخارج على موقع الوطنية للانتخابات

تنتهي اليوم، السبت، المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لتسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة.
وذلك حتى يتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب بالخارج، والمحدد لها أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.
وسجل ما يقرب من 50 ألف ناخب مصرى بالخارج بياناته على موقع الهيئة حتى الآن منذ فتح باب التسجيل في 27 سبتمبر الماضي، حيث يواصل المصريين في الدول الأجنبية التسجيل حتى اليوم، السبت.
وتبدأ خطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة تبدأ بالدخول على موقع الهيئة www.elections.eg ، ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج.
ويسجل الناخب رقمه القومي واسمه وتاريخ الاقتراع المحدد للمحافظة التى ينتمي إليها وجميع بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج والبعثة التى ينتمى إليها فى الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية في الداخل.
وفى حالة ثبوت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل السري الذى يحتفظ به دون إطلاع أي شخص عليه.
يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.
وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.
وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية، فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.
وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.