فرصة أخيرة لتسجيل بيانات المصريين بالخارج على موقع الوطنية للانتخابات

تنتهي اليوم، السبت، المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لتسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة.









وذلك حتى يتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب بالخارج، والمحدد لها أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.









وسجل ما يقرب من 50 ألف ناخب مصرى بالخارج بياناته على موقع الهيئة حتى الآن منذ فتح باب التسجيل في 27 سبتمبر الماضي، حيث يواصل المصريين في الدول الأجنبية التسجيل حتى اليوم، السبت.









وتبدأ خطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة تبدأ بالدخول على موقع الهيئة www.elections.eg ، ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج.



ويسجل الناخب رقمه القومي واسمه وتاريخ الاقتراع المحدد للمحافظة التى ينتمي إليها وجميع بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج والبعثة التى ينتمى إليها فى الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية في الداخل.

وفى حالة ثبوت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل السري الذى يحتفظ به دون إطلاع أي شخص عليه.





