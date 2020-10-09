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رياضة

8 خطوات في الأهلي استعدادا لرحلة المغرب قبل مواجهة الوداد البيضاوي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:47 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خطة شاملة لرحلة المغرب المقرر لها الثلاثاء المقبل إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 17 أكتوبر الجاري.

 وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة العديد من الإجتماعات خلال الساعات القليلة الماضية مع محمود الخطيب رئيس النادي تاره ومع الجهاز الطبي تارة أخري والجهاز الإداري المعاون له من جانب ثالث.

واستقر عبدالحفيظ علي 8 خطوات يتبعها حاليًا للتجهيز لرحلة المغرب أولها بدء تنفيذ الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في تجهيز ملف طبي لكل لاعب قبل مواجهة الوداد حيث يجري الفريق كل القياسات والتحاليل المطلوبة اليوم لذا قرر بيتسو موسيماني المدير الفني منح لاعبيه راحة سلبية اليوم من التدريبات، والثاني هو المسحات الطبية .

حيث خضع الفريق لمسحة ضمن الإجراءات الإحترايزة لمواجهة فيروس كورونا حيث تلقي النادي إخطارًا من كاف بخريطة فحوصات مواجهة كوفيد 19 والتي تتضمن خضوع الفريق لمسحة قبل 10 أيام من السفر ثم أخري قبل السفر ب48 ساعة وبعد الوصول مباشرة للمغرب ورابعة قبل مباراة الوداد ب48 ساعة.

كما حسم محمود الخطيب رئيس النادي طلب الجهاز الفني بالموافقة علي سفر الفريق عبر طائرة خاصة الي هناك لتوفير اكبر قدر من الراحة بجانب أن الأجواء الجوية في المغرب لا تزال مغلقة علي أن يترأس بيبو الرحلة بنفسه وهي الخظوة الثالثة ، فيما تكون الرابعة هي محاولة سيد عبدالفحيظ توفير وسلة طيران إلي هناك للسفر قبل البعثة ب48 ساعة للترتيب لكل الأمور وإستقبال البعثة ولكن غلق المجال الجوي في المغرب قد يعيق الأمر.

وأنهي سيد عبدالحفيظ الخطوة الخامسة الخاصة بإتفاق مع فريق تعقيم متخصص سيصاحب البعثة الي المغرب علي متن الطائرة الخاصة وسيظل معها بهدف توفير أكبر ممكن من الحماية للفريق من فيروس كورونا 

كما استقر عبدالحفيظ علي الأمر السادس هو إصطحاب شيف خاص وإصطحاب كل أنواع الأطعمة والمشروبات من القاهرة، فيما كانت الخطوة السابعة هي التنسيق مع السفارة المصرية هناك حيث نجح مدير الكرة في حجز فندق الإقامة وتم تسكين اللاعبين بأرقام الغرف ولا يزال الأمر الثاني محل دراسة حيث يفاضل الجهاز الفني بين 4 ملاعب نجحت جهود السفارة المصرية هناك في توفيرهم ليختار بيتسو موسيماني المران على أحدهم.

ومن المقرر أن تغادر البعثة الي المغرب في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل عبر طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي ومن يريد السفر من أعضاء المجلس سوف يكون علي نفقته الشخصية .
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