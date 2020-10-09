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رياضة

بقيادة رضا عبدالعال .. طنطا يباغت المقاولون العرب بهدف قبل نهاية الشوط الأول

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:18 م
فريق طنطا
فريق طنطا
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حسن العمدة
أحرز فريق طنطا الهدف الاول فى شباك المقاولون العرب ، من عمر الشوط الاول ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب طنطا الرياضي فى الجولة الـ32 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف طنطا فى الدقيقة 38 عن طريق ميدو جمال بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمني لتصل منطقة الجزاء ويتابعها علي الفور فتسكن شباك ذئاب الجبل .

واستعان حكم المباراة لفيديو للتأكد من صحة الهدف بعد اعتراض من لاعبي المقاولون العرب ، ليقرر سعيد حمزه هدف صحيح لنادي طنطا .

ويحتل فريق طنطا فى المركز الثامن عشر متذيل جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة .

وجاء المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 52 نقطة .

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة ويأتي خلفه الزمالك برصيد 65 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة .
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