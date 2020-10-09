بإطلالة رياضية.. فهرية أفجان تستعرض رشاقتها على إنستجرام

وظهرت فهرية أفجان بإطلالة رياضية ناعمة ، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر التعليقات.

متابعيها جلسة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،

ارتدت

توب اللون البينك الناعم بأكمام طويلة، وعليه بنطال باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.