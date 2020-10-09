بإطلالة رياضية.. فهرية أفجان تستعرض رشاقتها على إنستجرام

شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان متابعيها جلسة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة رياضية ناعمة ، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر التعليقات.
ارتدت فهرية أفجان توب اللون البينك الناعم بأكمام طويلة، وعليه بنطال باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.
ورفعت فهرية أفجان شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الروز الفاتح كأحمر شفاه، مع الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء قلادة باللون الأسود حول عنقها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..