النائبة أمل رمزي: حرب أكتوبر قلبت المعايير العسكرية في العالم..صور

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، بانتصارات أكتوبر المجيدة والدور الوطني الشجاع الذي قامت به القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية في الحفاظ على أمن وأمان المواطن، وذلك في فندق «سفير».





بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، حيث يتناول الحفل الاحتفال بانتصار مصر في حرب أكتوبر التي أعادت إلى الأمة العربية كرامتها.





يُذكر أن إعداد وتجهيز الحفل قد أُسند إلى أمل رمزي النائبة الوفدية بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الوفد للشؤون السياحية.





يقدم الحفل الإعلامي محمد علوي الذي أكد أن حزب الوفد باعتباره الحزب الأقدم والأعرق والأقرب لقلوب المصريين يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يحتفل بانتصار المصريين في حرب أكتوبر والتي ستظل فخر لكل من شارك فيها وساهم في الحفاظ على أرض سيناء الحبيبة العزيزة على قلوب المصريين.





من جانبها قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد أن مصر تحتفل بالذكرى الــ ٤٧ لحرب اكتوبر، والتى أعطت قواتنا المسلحة المصرية درسا نموذجيا يحتذى به فى فنون القتال وإدارة المعارك من خلال التخطيط الاستراتيجى.





وأكدت رمزى خلال كلمتها فى احتفالية حزب الوفد لتكريم أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة أن أبطالنا من القوات المسلحة سطروا ملحمة تاريخية مما جعلها مادة للدراسة فى الخارج.





وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن حرب اكتوبر أسفرت عن انقلاب المعايير العسكرية فى العالم وعودة الثقة للمقاتل المصرى ، كما أبرزت الوحدة العربية بين الدول الحربية فى حرب أكتوبر ، مما جعل مصر قوة عسكرية كبيرة.





واختتمت النائبة أمل رمزى تصريحاتها قائلة أننا سنظل داعمين للدولة المصرية وسنساند القوات المسلحة فى حربها على الإرهاب.