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تعليم

تربية حلوان تقوم باستخراج شهادة أصلية مميكنة لخريجي 2020.. تعرف على شروطها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان عن بداء استخراج شهادة أصلية مميكنة للطلاب الخريجين للعام الحالى 2020 سواء ليسانس او بكالوريو.                                                                                                                        

وقد اشارات الكلية ان على الطالب الخريج الراغب فى استخراج شهادة اصلية مميكنة  التوجه الى إدارة الخريجين بالجامعة ومعه الافادة من كليتة + صورة من شهادة الميلاد+ 240 جنية رسوم.

ويأتي هذا نظرا لحل موقف الشهادات الأصلية مع العلم انه مازال العمل جارى بالنسبة للشهادات الثبوتية ووضع الداتا الخاصة بالخريجين من رقم قومى وصورة شخصية ونتيجته و الاستلام بعد أسبوع من تاريخ التسليم الورق للشؤون.

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وطلبت الجامعة والكلية على الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعدهم البعض بعد او اثناء الكشف الطبى او المقابلة.

وكانت الكلية فى وقت سابق قد طلبت من طلاب الفرقة الرابعة الذكور مواليد النصف الأول من السنة. البدء فى تحضير فصيلة الدم والفيش الجنائى وذلك استعدادا لإنهاء اجراءات الجيش فور ظهور النتيجة.

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وأن على جميع الطلاب تجهيز صور الايصالات الخاصة بسداد المصروفات الدراسية لجميع السنوات لسرعة إنهاء إخلاء الطرف.

وعلى من أدوا التربية العسكرية طباعة نتيجة الدورة لارفاقها بإخلاء الطرف.

مع أولوية استخراج الإفادات للطلبة الذكور مواليد النصف الأول من العام (مواليد يناير وحتى يوليو).

 

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