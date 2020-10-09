ننشر أسعار الكتب في المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل تعليمات استلام المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية لـ الكتب المطورة لمرحلة رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى بالمرحلة الابتدائية بدءا من العام الدراسي الجديد 2020/2021.





اقرأ ايضا |

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم إلغاء جداول الاسعار السابق ارسالها للمديريات في الكتاب الدوري 3 لسنة 2020 ... وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد جداول الاسعار الجديدة المرسلة للمديريات.





أسعار كتب رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2020/2021 كالتالي :





- اللغة العربية : 50 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه في المدارس الدولية





- كونكت : 50 جنيه في بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي





-كونكت بلس و كتاب التدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي





-كتاب اكتشف (ديسكفر) : 50 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي





-إجمالي سعر المجموعة للمدرسة : 300 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي .... و 150 جنيه بالمدارس التجريبية اللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية) : 345 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة و اليابانية (لغات انجليزي) ... و 172.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة (لغات فرنسي) ... و 115 جنيه في المدارس الدولية.





أسعار كتب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2020/2021 كالتالي :





-اللغة العربية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) ... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





-التربية الدينية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) ... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





-كتاب كونكت : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي)





-كتاب كونكت بلس +كتاب التدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي





-كتاب اكتشف (ديسكفر) : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي)





-إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة : 350 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ... 200 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك في المدارس الدولية.





-إجمالي سعر المجموعة للطالب (15% مصاريف ادارية) : 402.5 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ... و 230 في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك المدارس الدولية





أسعار كتب الصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2020/2021 كالتالي :





-اللغة العربية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





-التربية الدينية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





-كتاب كونكت : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي





-كتاب كونكت بلس +كتاب التدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي





-كتاب اكتشف (ديسكفر) : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي





-الرياضيات : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي





-إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة : 400 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي ... و250 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ... و200 جنيه في المدارس الدولية





-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية) : 460 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي ... و 287.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ... و230 جنيه في المدارس الدولية.





أسعار كتب الصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2020/2021 كالتالي :





-اللغة العربية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





-التربية الدينية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





-كتاب كونكت : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي





-كتاب كونكت بلس + كتاب التدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي





-كتاب اكتشف (ديسكفر) : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي





-كتاب القيم : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.





-إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة : 450 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي .. و 300 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.



