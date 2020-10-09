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تعليم

ننشر أسعار الكتب في المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:57 م
اسعار الكتب المدرسية
اسعار الكتب المدرسية
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ياســـمين بدوي
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل تعليمات استلام المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية لـ الكتب المطورة لمرحلة رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى بالمرحلة الابتدائية بدءا من العام الدراسي الجديد 2020/2021.

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أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم إلغاء جداول الاسعار السابق ارسالها للمديريات في الكتاب الدوري 3 لسنة 2020  ... وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد جداول الاسعار الجديدة المرسلة للمديريات.

أسعار كتب رياض الاطفال  للعام الدراسي الجديد 2020/2021 كالتالي :

- اللغة العربية : 50 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه في المدارس الدولية

- كونكت : 50 جنيه في بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي

-كونكت بلس و كتاب التدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي

-كتاب اكتشف (ديسكفر) : 50 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي

-إجمالي سعر المجموعة للمدرسة : 300 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي .... و 150 جنيه بالمدارس التجريبية اللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.

-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية) : 345 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة و اليابانية (لغات انجليزي) ... و 172.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة (لغات فرنسي) ... و 115 جنيه في المدارس الدولية.

أسعار كتب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2020/2021  كالتالي :

-اللغة العربية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) ... و 100 جنيه في المدارس الدولية.

-التربية الدينية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) ... و 100 جنيه في المدارس الدولية.

-كتاب كونكت : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي)

-كتاب كونكت بلس +كتاب التدريبات : 150 جنيه  في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي

-كتاب اكتشف (ديسكفر) : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي)

-إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة : 350 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ... 200 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك في المدارس الدولية.

-إجمالي سعر المجموعة للطالب (15% مصاريف ادارية) : 402.5 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ... و 230 في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك المدارس الدولية

أسعار كتب الصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2020/2021  كالتالي :

 -اللغة العربية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.

-التربية الدينية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.

-كتاب كونكت : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي

-كتاب كونكت بلس +كتاب التدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي

-كتاب اكتشف (ديسكفر) : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي

-الرياضيات : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي

-إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة : 400 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي ... و250 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ... و200 جنيه في المدارس الدولية

-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية) : 460 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي ... و 287.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ... و230 جنيه في المدارس الدولية.

أسعار كتب الصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2020/2021 كالتالي :

 -اللغة العربية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.

-التربية الدينية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.

-كتاب كونكت : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي

-كتاب كونكت بلس + كتاب التدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي

-كتاب اكتشف (ديسكفر) : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي

-كتاب القيم : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.

-إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة : 450 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي .. و 300 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.

-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية) : 517.50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي ... و345 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.
ننشر أسعار الكتب في المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية
ننشر أسعار الكتب في المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية
ننشر أسعار الكتب في المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية
ننشر أسعار الكتب في المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية
ننشر أسعار الكتب في المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية
ننشر أسعار الكتب في المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية
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