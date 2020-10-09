ننشر أسعار الكتب في المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل تعليمات استلام المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية لـ الكتب المطورة لمرحلة رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى بالمرحلة الابتدائية بدءا من العام الدراسي الجديد 2020/2021.
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أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم إلغاء جداول الاسعار السابق ارسالها للمديريات في الكتاب الدوري 3 لسنة 2020 ... وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد جداول الاسعار الجديدة المرسلة للمديريات.
أسعار كتب رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2020/2021 كالتالي :
- اللغة العربية : 50 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ، و 100 جنيه في المدارس الدولية
- كونكت : 50 جنيه في بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
-كونكت بلس و كتاب التدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي
-كتاب اكتشف (ديسكفر) : 50 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي واللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
-إجمالي سعر المجموعة للمدرسة : 300 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الانجليزي .... و 150 جنيه بالمدارس التجريبية اللغات الفرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية) : 345 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة و اليابانية (لغات انجليزي) ... و 172.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة (لغات فرنسي) ... و 115 جنيه في المدارس الدولية.
أسعار كتب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2020/2021 كالتالي :
-اللغة العربية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) ... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
-التربية الدينية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) ... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
-كتاب كونكت : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي)
-كتاب كونكت بلس +كتاب التدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي
-كتاب اكتشف (ديسكفر) : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ولغات فرنسي وكذلك في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي)
-إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة : 350 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ... 200 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك في المدارس الدولية.
-إجمالي سعر المجموعة للطالب (15% مصاريف ادارية) : 402.5 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي ... و 230 في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك المدارس الدولية
أسعار كتب الصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2020/2021 كالتالي :
-اللغة العربية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
-التربية الدينية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
-كتاب كونكت : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
-كتاب كونكت بلس +كتاب التدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي
-كتاب اكتشف (ديسكفر) : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
-الرياضيات : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
-إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة : 400 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي ... و250 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ... و200 جنيه في المدارس الدولية
-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية) : 460 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي ... و 287.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي ... و230 جنيه في المدارس الدولية.
أسعار كتب الصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2020/2021 كالتالي :
-اللغة العربية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
-التربية الدينية : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
-كتاب كونكت : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
-كتاب كونكت بلس + كتاب التدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي
-كتاب اكتشف (ديسكفر) : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
-كتاب القيم : 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي .... و 100 جنيه في المدارس الدولية.
-إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة : 450 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي .. و 300 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.
-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب (15% مصاريف إدارية) : 517.50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي ... و345 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.