سالمان: تحقيق نمو 2٪ خلال العام الجاري علامة على قوة الاقتصاد المصري





وأوضح سالمان في تصريحات لـ صدى البلد، أن القطاع العقاري يمثل نحو 20٪ من الاقتصاد المصري، خاصة أن هناك نحو 100 مهنة وصناعة تتبع قطاع العقارات.





وأكد سالمان، أن توقعات العام المقبل بتحقيق معدلات نمو تصل إلى 3.5٪ ستسهم في التعافي الكامل من أثر أزمة كورونا على الاقتصاد.





وعلى جانب آخر، أضاف سالمان، أن الدولة تستهدف تحويل سيتي ايدج لشركة قابضة، مع التوسع في المشروعات التنموية وخاصة بمدن الجيل الرابع.

قال أشرف سالمان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج العقارية المملوكة للدولة، ووزير الاستثمار الأسبق، إن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو 2٪ بالرغم من أزمة كورونا يعد أمر إيجابي.