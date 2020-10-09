ابنة جمال عبد الناصر تطالب الدولة بإعادة النظر في مصاريف الجامعات .. فيديو





وقالت إن الأراضى الزراعية قبل ثورة 1952 كانت منهوبة، ويستحوذ عليها طبقة الأغنياء، معقبة:" اللى عاش فترة قبل الثورة ومكنش من الأسرة الحاكمة يقدر يرد على الهجوم دا اكتر منى".









وتابعت عبد الناصر: يجب قراءة تاريخ الملكية الزراعية فى مصر لمعرفة لماذا صدر قانون الإصلاح الزراعى.









وكانت هدى عبد الناصر، قالت، فى حوار سابق لها مع "حقائق واسرار" إن والدها حاضر رغم الغياب، معقبة:" فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أبى أخذ حقه".









وأضافت أنه بالرغم من مرور 50 عاما على وفاة جمال عبد الناصر ، والهجوم عليه من الداخل والخارج لتكسير مبادئه؛ إلا أنه مازال موجودا.









وأوضحت هدى عبد الناصر، أن تجربة الزعيم جمال عبد الناصر ستظل باقية لأنها كانت من أجل الشعب المصرى، لا يستطيع احد انكار تغير وضع الفلاحين بعد ثورة 23 يوليو 52.









وأبدت ابنة الزعيم عبد الناصر استغرابها من هجوم البعض على والدها بمقارنة الأوضاع قبل وبعد ثورة 23 يوليو، قائلة :" قبل الثورة كانت كل ثروات مصر منهوبة".









وأشارت هدى عبد الناصر، الى أن والدها كان يعلم أن سبب الهجوم الداخلى والخارجى عليه بسبب أنه ما فعله قضى على مصالح الكثيرين.