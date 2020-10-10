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حوادث

اليوم.. الحكم على سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة عن تفشي كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
سناء سيف
سناء سيف
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اسلام مقلد - رامى المهدى
تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، الحكم  على سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر اخبار كاذبة بالقضية رقم ١٢٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح التجمع الأول.

يصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وكانت النيابة العامة قد قررت  حبس سناء سيف، 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وجرى التحقيق معها وإحالتها للمحاكمة  فى في اتهامها بإذاعة ونشر اخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، ادعت فيها كذبًا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

اوضح أمر الإحالة أن المتهمة من 22 أبريل الماضي وحتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم شرطة المعادي؛ أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، ادعت فيها كذبًا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

وذكر أن المتهمة سبّت بطريق النشر موظفًا عامًا هو رئيس مباحث منطقة سجون طرة بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه، واستخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

وأشار أمر الإحالة الى  أن المتهمة حال كونها "عائدة" أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، بأن أهانت مقدم شرطة بالتعدي عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

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