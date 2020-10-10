سكان منطقة جامع الفتح في مصر الجديدة يستغيثون من انقطاع المياه باستمرار

استغاث المواطن سامح رمسيس، من سكان منطقة جامع الفتح مصر الجديدة ، في رسالة ، بعث بها لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه بصفة مستمرة.





ويقول فى رسالته : أشكو من انقطاع المياه يوميا و لعدة ساعات و بدون سابق إنذار و لا نعرف السبب، أحيانا يقولون كسر فى ماسورة و أحيانا كسر فى محبس محطة مياه مسطرد و كثيرا بدون سبب، نرجو إصلاح هذه الاعطال.





وأضاف : نحاول الاتصال برقم ١٢٥ لمعرفة موعد عودة المياه و يكون الرد "رسالة مسجلة" أنه "لا يمكنك الاتصال بهذا الرقم".





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.