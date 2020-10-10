نزّل الشورت وشدني من شعري.. الطفلة ضحية مدرب الاسكواش المتحرش: خلاني أوطي أجيب الكورة.. الحلقة الاولى

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة مدرب اسكواش بأحد النوادي الرياضية إلى محكمة الجنايات، لهتكه عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن 18 سنة ميلادية.





خلاني اوطي أجيب الكورة

صرحت الضحية الاولى طالبة بالصف الثالث الثانوي بتفاصيل ما حدث معها من قبل مدرس الاسكواش خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة حيث روت المجني عليها قائلة أنها تلعب اسكواش منذ ١٠ سنوات و كانت في البداية تتمرن في نادي الصيد و بعدها انتقلت الي النادي الأهلي بالجزيرة و انضمت لفريق الاسكواش تحت سن أقل من 18 سنة وكانت تتدرب في البداية مع المدرب أ ح و عند إنتهاء الموسم حصل تغير في المدربين اللي بيدربونا وتم اختياري من ضمن الناس اللي هيمرنها الكابتن ح ا وماما اتفقت معاه أني اتدرب معاه في الاماكن اللي بيمرن فيها وهي نادي الشمس و مجمع شهير و كان مهتم جدا و بيشجعني و بيقولي انه بيحبني و يخاف علي كان بيكلمني بليل علي تليفوني و انا مكنتش برد عليه و يبعتلي كتير على الواتس اب.





مطاردة على الواتس اب





بیبلغني مواعيد التمرين ويسأل عليه ماما وهي اللي كانت بتنفق على المواعيد معاه علشان هي اللي كانت بتوصلني و في الاول كان التمرين ماشي عادي جدا مفهوش اي حاجة غلط بتحصل و بعد مرور شهر تقريبا ابتديت الاحظ انه فيه حاجة غلط.





التحرش داخل مجمع شهير





واستكملت الضحية أن الواقعة الاولي مع المتهم حدثت في مجمع شهير بعد حوالي شهر من التمرين معاه وكانت متأخر ولايوجد اي احد في المكان وأثناء اللعب كان بيضرب كورة الاسكواش في زوايا بعيده في الملعب و ده كان يخليني اوطي جدا علشان اجيب الكورة و ساعتها لاحظت انه بينظر الي جسدي ويحاول ملامستي وهو ممسك بمضربه وكانت ماما موجودة ولكنها لم تكن معنا في الملعب ولم يكن هناك أي شخص متواجد في الملعب معنا وعند قيامه بهذا التصرف اتخضيت لكن هو اعتذر وقال لي إنه لم يقصد وان الملعب ضيق.





شدنى من الشورت وضربنى





وتابعت المجنى عليها فى التحقيقات أن المدرب المتهم في احدى المرات اثناء التمرين کان ماشي عادي جدا و بعد لما خلصنا لقيته بيطلب مني اني اتكلم معاه بره طلعت معاه بره وجنب الملعب في مكان ضلمه جدا و قام طالب اني اعمل استرتشات و انا رفضت اني اعمل قام ضربني على ضهري بايده جامد جدا لدرجة اني عيطت و قام شددني من هدومي و حطني على رصيف عريض و خلاني انام على ضهري بالعافية و كتم نفسي و نزل الشورت ولمس موطن عفتى و شدني من شعري و خلاني انام على بطني و تحرش بى و من الصدمة انا مكنتش عارفة اعمل وبعد لما خلص انا جريت وركبت مع ماما العربية وروحت وكنت ساعتها معيطة جامد و باين عليا بس ماما افتكرت اني بعيط علشان لعبت وحش.

وتلقت النيابة العامة كتابًا من المجلس القومي للمرأة يتضمن إبلاغ الفتيات الثلاث، عن هتك المدرب المذكور عرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة، وشهدن بتحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال، وأنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فاهها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده، وأنهن آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن بلاغهن لاحقًا بعد أن ذاع أمره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.