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حوادث

حبس سيدة لترويجها ممارسة الدعارة عبر فيس بوك بالجيزة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
حبس متهمة
حبس متهمة
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس سيدة، 4 ايام  على ذمة التحقيقات لاتهامها بالترويج ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وكلفت جهات التحقيق بالتحرى عن الواقعة ونشاط الكتهمة واعداد تقرير مفصل عنها بذلك.

وكانت قد تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط سيدة لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب ، وجود صفحة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة وإستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ، وتبين أنها (سيدة - مقيمة بالجيزة) .

 وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وقد أنشأت الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما عثر بحوزتها على (هاتفى محمول خاصين بها "أحدهما يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
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