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رياضة

سفير مصر في المغرب: الخطيب وإسماعيل يوسف يرأسان بعثتي الأهلي والزمالك

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:56 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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حسن العمدة
تحدث السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن رؤساء بعثتي الأهلي والزمالك، استعدادًا لمواجهتي الوداد والرجاء المغربيين، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالمغرب.

وقال سفير مصر في المغرب، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك أبلغاني برؤساء البعثات، فالأهلي سيرأس بعثته الكابتن محمود الخطيب".

وتابع: "أما بالنسبة لنادي الزمالك؛ فأغلب أعضاء مجلس الزمالك، سيقومون بالسفر، ولكن سيكون إسماعيل يوسف هو رئيس بعثة الزمالك".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يومي 17 و23 أكتوبر بينما يواجه الزمالك غريمه الرجاء المغربي يومي 18 و24 أكتوبر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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