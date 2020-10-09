سفير مصر في المغرب: الخطيب وإسماعيل يوسف يرأسان بعثتي الأهلي والزمالك

تحدث السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن رؤساء بعثتي الأهلي والزمالك ، استعدادًا لمواجهتي الوداد والرجاء المغربيين، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالمغرب .





وقال سفير مصر في المغرب ، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك أبلغاني برؤساء البعثات، فالأهلي سيرأس بعثته الكابتن محمود الخطيب".





وتابع: "أما بالنسبة لنادي الزمالك؛ فأغلب أعضاء مجلس الزمالك ، سيقومون بالسفر ، ولكن سيكون إسماعيل يوسف هو رئيس بعثة الزمالك".



