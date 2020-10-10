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محافظات

مستقبل وطن في بورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
مستقبل وطن ببورسعيد
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر
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كتب محمد الغزاوى
كرم حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أمس الجمعة، عددا من أبطال حرب أكتوبر، في إطار الاحتفالات بالذكرى 47  لنصر السادس من أكتوبر، وذلك بمقر الحزب في نطاق حي الشرق، بحضور النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب، والدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة. 


وقال دكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال كلمته على هامش التكريم، إن من أسعد لحظات حياته مقابلة أبطال رفعوا اسم مصر عالية، وبورسعيد ومصر كلها تتشرف بهم، وأن الأجيال المتعاقبة عاشوا منذ طفولتهم على إنجازات وبطولات أبطال حرب أكتوبر لتي يفتخر بها الشعب المصري والعربي. 

وأكد عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أنه من الجيل الذي حضر حرب أكتوبر ولمس بطولات جيش مصر، ولا يصح مرور احتفال دون تكريم رموز أكتوبر الذين رسخوا في الأجيال المتعاقبة كل عزيمة وبطولة ووطنية، تلك الروح التي نستحضرها اليوم لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مصر.
مستقبل وطن في بورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر
مستقبل وطن في بورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر
مستقبل وطن في بورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر
مستقبل وطن في بورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر
مستقبل وطن في بورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر
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