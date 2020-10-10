مستقبل وطن في بورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر

كرم حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد ، أمس الجمعة، عددا من أبطال حرب أكتوبر، في إطار الاحتفالات بالذكرى 47 لنصر السادس من أكتوبر، وذلك بمقر الحزب في نطاق حي الشرق، بحضور النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب، والدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.









وقال دكتور محمود حسين ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال كلمته على هامش التكريم، إن من أسعد لحظات حياته مقابلة أبطال رفعوا اسم مصر عالية، وبورسعيد ومصر كلها تتشرف بهم، وأن الأجيال المتعاقبة عاشوا منذ طفولتهم على إنجازات وبطولات أبطال حرب أكتوبر لتي يفتخر بها الشعب المصري والعربي.



