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أخبار العالم

بسبب كورونا.. إلغاء المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن لجنة المناظرة الأمريكية قررت إلغاء المناظرة الثانية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن والمقررة في الـ15 من أكتوبر.

وكانت الحملة الانتخابية لترامب أعلن أنه يرغب في خوض المناظرة الثانية مع بايدن في حال تأجيل موعدها من الأسبوع القادم إلى 22 أكتوبر.

ورفض الرئيس الأمريكي، الخميس، خططا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير يهدف إلى الحد من خطر انتشار فيروس كورونا في ضوء إصابة الرئيس.

وكانت المناظرة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي بين الطرفين قبل أن يكشف ترامب عن إصابته بفيروس كورونا، قد شهدت حالة من الفوضى، إذ قاطع الرئيس الجمهوري بايدن والمحاور طوال الوقت.

وعبر ترامب عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناظرات الرئاسية قد يؤدي إلى قطع الصوت عن مكبر صوته أثناء المواجهة.  
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