الأوقاف: الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس موضوع خطبة الجمعة القادمة

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع : " الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية " موضوع خطبة الجمعة القادمة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠ م .





وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع ، والحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية ، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " ، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ) : " الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان " .





وكان الدكتور محمد مختار جمعة التقى بالأئمة والطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين بالأزهر الشريف أمس ، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ، والدكتور سامي الشريف العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، واللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه، والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة، مع مراعاة الضوابط الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي . وزير الأوقاف التقى





وفي بداية كلمته أكد وزير الأوقاف أن بناء الوطن والحفاظ عليه واجب كل وطني حر ، ولله در شوقي حيث يقول :وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق.



