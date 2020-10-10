AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس موضوع خطبة الجمعة القادمة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:37 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع :  " الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية " موضوع خطبة الجمعة القادمة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠ م . 

وصرح الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع ، والحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية ، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " ، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ) : " الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان " .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التقى بالأئمة والطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين بالأزهر الشريف أمس ، بحضور المستشار  محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ، والدكتور سامي الشريف العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، واللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه، والشيخ  محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة، مع مراعاة الضوابط الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي .

وفي بداية كلمته أكد وزير الأوقاف أن بناء الوطن والحفاظ عليه واجب كل وطني حر ، ولله در شوقي حيث يقول :وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للأعمال الخيرية.. أحاديث وآيات تدل عن فضل عمل الخير

وزير الأوقاف: المتطاول على وطنه خائن وعميل وجزاؤه قطع اليد.. فيديو

أمين الفتوى: من أخذ شيئا بسيف الحياء آثم شرعا وعليه ظلم.. فيديو

خطيب المسجد الحرام: الأذية ثقب في سفينة المجتمع يؤدي لغرقها.. فيديو

خطيب المسجد الحرام: إزالة الأذى عن القلوب أعظم فضلا من الطريق

خطبتا المسجد الحرام والنبوي تحذران من إيذاء الآخرين.. وتؤكدان: كف الشر عن القلوب أعظم فضلا من الطريق وهي صدقة يستوي فيها الغني والفقير

ترشيحاتنا

بالأسود القصير.. شيماء سيف بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

كتابة الوصية ومن يستحقها وحكم عدم تنفيذها

عيد ميلاده الـ 66.. نساء في حياة محمد منير وحقيقة علاقته بأرملة فنان شهير

بصورة من حفله.. أحمد شامي برفقة هنا الزاهد وأحمد فهمي

بيتفسحوا في مصر | موسيماني يرحب بمساعده لتدريب الأهلي في القاهرة

مش هتقلعه تاني.. أحمد حسن يتحدث عن فيديو زوجته بعد وفاة والدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل من إلقائهم في القمامة.. صناديق طوارئ لترك الأطفال بداخلها| شاهد

قدره 82 مليون جنيه.. أخ يعثر على كنز من الممتلكات الثمينة في منزل أخيه بعد وفاته| صور

متجاهلين كورونا.. حشد من الجماهير خلف زجاج كافيه لمشاهدة مباراة خلال الحظر في اسكتلندا| فيديو