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أخبار العالم

ترامب: توقفت عن تناول أدوية كورونا منذ 8 ساعات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء الجمعة إنه توقف عن تناول الأدوية لمكافحة فيروس كورونا قبل ثماني ساعات.

وقال ترامب في المقابلة "في الوقت الحالي أنا لا أتناول أي أدوية. لا أتناول أي أدوية منذ ثماني ساعات على الأرجح".

وأعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، أمس الجمعة 9 أكتوبر عن موعد عودة ترامب إلى ممارسة نشاطه الاعتيادي في حملته الانتخابية منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حملة ترامب في بيان إن ترامب سيعود يوم الاثنين لأول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا.

وفي وقت سابق، الخميس، قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا وحالته مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض ويمكن أن يعود للمشاركة في المناسبات العامة اعتبارا من يوم السبت.

​وقال الدكتور شون كونلي في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن ترامب استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج.

​يشار إلى أن ترامب أعلن الأسبوع الماضي، أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. تم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين. 
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