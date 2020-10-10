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تكنولوجيا

يجهلها الكثيرون.. أسرع طريقة لإيجاد اللينكات والصور والمقاطع داخل محادثات الواتس آب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
Whatsapp convo
Whatsapp convo
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عزة عاطف
بمرور السنين تحول تطبيق واتس اب WhatsApp بسهولة نظام المراسلة الفورية الأساسي الأكثر استخدامًا في جميع دول العالم، ونظرًا للكم الهائل من الرسائل والوسائط الأخرى التي يتم تبادلها بين المستخدمين.

فقد لا يكون من السهل دائمًا العثور على شيء معين في المحادثات الطويلة أو القديمة، ولتسهيل البحث على المستخدمين، يتيح واتس اب للمستخدمين البحث عنهم بسهولة من خلال طريقة سهلة قد لا يعرفها الكثيرون، كما أن هناك 6 أشياء يسمح لك التطبيق بالبحث عنها وتحديد موقعها داخل المحادثة بسهولة ويسر:

الصور

لإيجاد جميع الصور التي تم إرسالها أو استلامها خلال المحادثة فإن الأمر سهل، كل ما عليك هو الضغط على اسم الشخص أعلى المحادثة ليظهر "بروفايله"، ادخل على Media أو وسائط، ستظهر الصور في ترتيب زمني عكسي لتختار ما تريد.

مقاطع الفيديو

تمامًا كما في حالة الصور، تظهر مقاطع الفيديو أيضًا في عرض الوسائط والتسمية التوضيحية، ستتمكن من رؤية مقاطع الفيديو التي أرسلتها واستلمتها.

صور GIF

إذا كنت تريد البحث عن صورة GIF معينة داخل محادثة، فيمكنك البحث عنها ببساطة عن طريق النقر على صندوق البحث داخل الوسائط، سيعرض هذا جميع ملفات GIF التي أرسلتها واستلمتها، وهي أيضًا مرئية بترتيب زمني، وتظهر في كل من عرض الشبكة بالإضافة إلى التسميات المرتبطة.

الروابط (اللينكات)

في كثير من الأحيان قد تكون أرسلت رابطًا معينًا إلى شخص ما للنظر في شيء ما على الويب ولكنك لم تستطع العثور عليه لاحقًا أو العكس أرسل إليك أحد الأشخاص رابطًا ولم تفلح في إيجاده مرة أخرى، لحسن الحظ لديك خيار البحث عنها في نفس مربع البحث داخل محادثات WhatsApp الخاصة بك.
أما المستندات فكما هو الحال في حالة الروابط، يمكنك فقط مشاهدة عرض التسمية التوضيحية للمستندات.

الصوت

في حالة البحث عن الرسائل الصوتية يمكنك العثور على جميع الملاحظات الصوتية التي أرسلتها واستلمتها داخل المحادثة في مربع أسفل مربع الوسائط.

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