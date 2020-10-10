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رياضة

مانشستر سيتي يعلن قدرته على تحمل قيمة صفقة ليونيل ميسي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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محمد السعيد
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قدرته على تحمل قيمة صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

كان نادي مانشستر سيتي قريبا للغاية من التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة، إلا أن إدارة  البلوجرانا اشترطت الحصول على قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقد البرغوث مع النادي والمقدر بـ 700 مليون يورو، وهو ما تسبب في فشل الصفقة.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء القادم، دون الرجوع لإدارة ناديه

وقال عمر برادة المسؤول التنفيذي بنادي مانشستر سيتي:" ميسي هو الأفضل في العالم والأفضل في جيله أيضا، وأي نادٍ يتمنى التعاقد معه".

وتابع:" نادي مانشستر سيتي يمتلك القدر المالية للتعاقد مع ليونيل ميسي، عندما تتاح الفرصة لذلك".

وأشار:" علينا أن نكون مستعدين للدعم الفريق في كل المراكز، لأن هناك العديد من الأشياء التي قد تحدث".

يذكر أن ليونيل ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز على الإكوادور بهدف دون رد، أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسجل ميسي هدف منتخب الأرجنتين الوحيد فى شباك الإكوادور بالدقيقة 13 من ركلة جزاء.

وشارك ليونيل ميسي في اللقاء بعد رفعه الإيقاف عنه من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونيمبول".

يذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية " كونيمبول" قرر إيقاف ميسي بعد طرده أمام تشيلسي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكوبا أمريكا 2016، واتهامه للاتحاد القاري بالفساد.

وتقام مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في أمريكا الجنوبية بدون حضور الجماهير، خوفا، من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

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