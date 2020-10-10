بدون تصريح.. ضبط أكثر من 31 ألف كتاب تعليمى داخل مطبعة بالمرج

تمكن رجال الأمن من ضبط أكثر من 31 ألف نسخة لكتب تعليمية وكتب خارجية بدون تصريح داخل مطبعة بالمرج.





كان ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالمرج لقيامه بنسخ وتداول الكتب التعليمية ، والمحظور تداولها بالأسواق وكذا بيع الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية بدون تصريح من الجهات المعنية.





وعثر بداخل المطبعة على (11000 – إحدى عشر ألف نسخة كتاب تعليمى محظور تداولها بالأسواق جمعيها مقلد – 20100 نسخة كتاب خارجى بدون تصريح من الجهات المعنية) ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



