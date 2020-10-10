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حوادث

بدون تصريح.. ضبط أكثر من 31 ألف كتاب تعليمى داخل مطبعة بالمرج

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
سيارات شرطة
سيارات شرطة
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن من ضبط أكثر من 31 ألف نسخة لكتب تعليمية وكتب خارجية بدون تصريح داخل مطبعة بالمرج.

كان ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالمرج لقيامه بنسخ وتداول الكتب التعليمية ، والمحظور تداولها بالأسواق وكذا بيع الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية بدون تصريح من الجهات المعنية.

وعثر بداخل المطبعة على (11000 – إحدى عشر ألف نسخة كتاب تعليمى محظور تداولها بالأسواق جمعيها مقلد – 20100 نسخة كتاب خارجى بدون تصريح من الجهات المعنية) ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية ، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
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