تعرف على ضوابط استيراد السيارات الكهربائية بالسعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية من خلال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، السماح باستيراد السيارات الكهربائية، لكن وفق ضوابط وإجراءات محددة.





وقال الدكتور سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خلال الإعلان عن سماح المملكة باستيراد السيارات الكهربائية: "بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة دراسة جميع التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي".





وأضاف القصبي: "منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين بالقطاع الخاص، مستمرة عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، التي تهتم بدراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات".





ونظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ورشة افتراضية، بالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية، وسط حضور مكثف من المصّنعين العالميين للسيارات الكهربائية ومصنعي شواحنها، وتمت مناقشة تفاصيل التشريعات والمواصفات الخاصة بـ شاحن السيارات الكهربائية، وراعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس متطلبات الجهات المعنية في المملكة من الاشتراطات والامكانية وغيرها.





يشار إلى أن منظومة العمل القائمة تترأسها وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، وتتضمن وزارة الشئون البلدية والقروية، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.