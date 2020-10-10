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أخبار العالم

نيران الغابات تثير الرعب في سوريا ولبنان

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:16 م
النيران تقترب من
النيران تقترب من السكان
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قسم الخارجي
التهمت حرائق كبيرة خلال الأيام الماضية،  مساحات كبيرة من غابات سوريا ولبنان، مقتربة في بعض المناطق من منازل المواطنين من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها جميعها حتى الآن.

قالت وسائل إعلام سورية إن فرق الإطفاء تواصل العمل على اخماد الحرائق، بعدما  امتدت على مئات الهكتارات في أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحمص (وسط).

وتحدث وزير الزراعة محمد حسان قطنا  عن 79 حريقًا بينها 45 حريقا في اللاذقية و33 في طرطوس، والبقية في حمص.

ورجح أن تكون هذه المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا "هذا العدد من الحرائق في يوم واحد".

وقال فوج إطفاء اللاذقية على صفحته على فيسبوك "نحن أمام أكبر سلسلة حرائق شهدتها محافظة اللاذقية (...) على مر السنين".

وأعلنت وزارة الصحة الجمعة عن وفاة شخصين في اللاذقية جراء الحرائق التي دفعت بعائلات عدة للنزوح بعد اقتراب النيران من منازلها، وفق ما قال رئيس منظومة الإسعاف السريع في المحافظة لؤي سعيد لإذاعة محلية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن احتراق منازل في مدينة بانياس في محافظة طرطوس، وأشارت إلى تمكن فرق الاطفاء من اخماد بعض الحرائق في حمص.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر الحرائق مرفقة بوسم "سوريا تحترق".

وفي لبنان المجاور، اندلع منذ الخميس أكثر من مئة حريق في غابات   عدة في جنوب وشمال وشرق البلاد ومنطقة الشوف الجبلية، وفق ما أفاد مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى.

وقال أبو موسى  "استنفذنا 80 في المئة من قوتنا، وقد استخدمنا تقريبًا كافة مراكزنا في لبنان، الوضع جنوني، الحرائق في كل مكان".

وأوضح أن تم اخماد الجزء الأكبر من الحرائق، مشيرًا إلى أن بضعة حرائق ضخمة لا تزال مندلعة في منطقتي الشوف وعكار "يصعب الوصول إليها" وتشارك الطوافات العسكرية في إخمادها.
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