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مرأة

ما الذي يمكنك فعله لمنع انتشار مرض ينتقل عن طريق الهواء

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يمكنك التقاط بعض الأمراض ببساطة عن طريق التنفس وهذه تسمى الأمراض المحمولة جوا ويمكن أن ينتشر المرض الذي ينتقل عن طريق الهواء عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث الأشخاص المصابون ببعض التهابات معينة، ويطلقون إفرازات الأنف والحلق في الهواء وبعض الفيروسات أو البكتيريا تطير وتعلق في الهواء أو تهبط على أشخاص أو أسطح أخرى

ورغم أنه من المستحيل تجنب مسببات الأمراض المنقولة بالهواء تمامًا ، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل فرص إصابتك بالمرض:

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين لديهم أعراض نشطة للمرض.
- ‏ابق في المنزل عندما تكون مريضًا، لا تدع الأشخاص المستضعفين يتواصلون معك عن قرب.
- ‏إذا كان لا بد من التواجد مع الآخرين ، فارتدِ قناعًا للوجه لمنع انتشار الجراثيم أو استنشاقها.
- ‏غطِّ فمك عند السعال أو العطس استخدم منديلًا أو كوعك لتقليل احتمالية انتقال الجراثيم إلى يديك.
- ‏اغسل يديك جيدًا (20 ثانية على الأقل) وخاصة بعد العطس أو السعال.
- ‏تجنب لمس وجهك أو أي شخص آخر بأيدٍ غير مغسولة.
- ‏يمكن أن تقلل اللقاحات من فرص إصابتك ببعض الأمراض المنقولة عبر الهواء تقلل اللقاحات أيضًا من المخاطر التي يتعرض لها الآخرون في المجتمع.

ووفقا لموقع health line تشمل الأمراض المنقولة بالهواء التي تحتوي على لقاحات:

حماق
الخناق
الأنفلونزا: لقاح يتم تحديثه كل عام ليشمل السلالات التي يحتمل انتشارها في الموسم القادم
الحصبة: تُمزج عادةً بلقاح النكاف والحصبة الألمانية ، وتُعرف باسم لقاح MMR
النكاف: لقاح MMR
السل: غير موصى به بشكل عام في الولايات المتحدة
السعال الديكي
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