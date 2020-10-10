بإطلالة جريئة .. هنا الزاهد تبهر متابعيها على الانستجرام





وظهرت هنا الزاهد بفستان أنيق يأخذ مزيج من الألوان الاخضر والاسود بأكمام طويلة وفوق حدود الركبة وتركت شعرها الأصفر منسدلا بطريقة جذابة.





ولم تتكلف هنا الزاهد في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بمجموعة مناسبة بإطلالتها واختارت قرط رقيق وشنطة يد باللون الاسود.





ومن الناحية الجمالية وضعت هنا الزاهد ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها.





يشار إلى أن هنا الزاهد تشا رك في فيلم "الغسالة" المعروض حاليا بالسينما مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.





وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.





وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتناعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.