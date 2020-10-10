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محافظات

محافظ كفر الشيخ: جمع 85 ألف طن قطن حتى الآن ونسبة التفتيح 60%

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارات البيئة بمجالس المدن وجهاز حماية البيئة بالمحافظة بالمرور علي الأراضي الزراعية لرصد أي مخالفات خاصة بحرق قش الأرز، موجهًا بتوعية المزارعين بضرورة إعادة تدويره واستخدامه كأعلاف للحيوانات حفاظًا علي البيئة وصحة المواطنين.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بمزارعي كفر الشيخ، لحرصهم على الاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على تعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوي.

وثمن محافظ كفر الشيخ، الجهود التي تبذلها مديرية الزراعة برئاسة الدكتور ناجح غربية، والبيئة، لتنظيمه ندوات ولقاءات بالمزارعين لتوعيتهم، بأهمية الاستفادة من قش الأرز.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة لديها 111 مركز لتجميع قش الأرز، يتم فيها تجميع القش وكبسة وفرمه، وتم تجميع 85 ألف طن قش أرز، وتحرر 18 محضرًا فقط للمخالفين من المزارعين.

على جانب أخر أكد المحافظ أن المساحة المنزرعة بالقطن في كفر الشيخ تصل إلى 60 ألف و 700 فدان، ونسبة تفتيح القطن بها وصلت لـ 60%، موضحا أنه تم جني المحصول في 20 ألف فدان بإجمالي 85 ألف طن قطن.

وأشار إلى أنه تم فتح مراكز تجميع القطن إكسار بـ 3 مراكز " ببيلا والحامول ومطوبس"، وأنه أصدر قرارًا بحظر نقل الأقطان من مراكز الإكسار لخارجها أو من المحافظة لمحافظة أخرى إلا بتصريح من إدارة إنتاج التقاوي.

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