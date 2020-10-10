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أخبار العالم

عربي يخترع علاجًا لفيروس كورونا.. ورد مفاجئ من دولته

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:23 م
إصابات كورونا _ ارشيفي
إصابات كورونا _ ارشيفي
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محمود نوفل
أصدر الأمن الأردني، اليوم السبت، قرارًا بإيقاف مواطن، زعم أنه اخترع علاجًا لفيروس كورونا المستجد، حيث طلب - في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل - بمليوني دينار، ثمنًا للدواء المزعوم، من أجل توزيعه على المستشفيات.

وزعم صاحب الفيديو الذي أثار جدلًا، والذي يقيم في إربد، بمنطقة البارحة، إنه بعد توزيع العلاج بنصف ساعة ستخلو مستشفيات الأردن من مرضى كورونا، وسيتعافى الاقتصاد، كما أوردت تقارير إعلامية أردنية اليوم السبت.

يشار إلى أن الأردن عاد لفرض إجراءات العزل العام على مستوى المملكة، من أمس، لمدة 48 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ شهور، وسط حالة من الترقب والقلق لدي مسؤولي الصحة من أن يؤدي التزايد الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مزيد من الضغط على القطاع الصحي.

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد سجلت بالأمس ، 1317 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن 13 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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