AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاده.. محمد منير كان يغني يوم وفاة والدته لهذا السبب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:07 م
محمد منير
محمد منير
Advertisements
عمر صبحي
يوافق اليوم السبت 10 مارس عبد ميلاد الفنان محمد منير الذي ولد عام 1954, وبدأ مشواره الفني منذ 43 عام، من خلال السطور التاليه تعرف علي سبب غناء "منير" يوم وفاة والدته.

كشف الفنان محمد منير سر غنائه يوم وفاة والدته وذلك من خلال برنامج :سر الكينج" قائلا: انا يوم وفاة امي الله يرحمها  نسيت نفسي ومن الصبح مشغول فدخلت "الحمام" لقيت نفسي بحب الغنا فغنيت ، مش فاكر غنيت اية بس تداركت في لحظة اني انا في حالة حزن فمعبهرفش اغني فتوقفت عن الغناء.

 علي جانب آخر، استطاعت أغنية "الناس في بلادي" لـ محمد منير، أن تحقق نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :" في جنوبك شمس وخضرة .. في شمالك بحر ومطرة .. وفـ غربك شرقك صحرة رملة الماس وياقوت .. فيكي الجغرافيا تعلم .. وتاريخ فاضل يتكلم".

وعلمك على قلبي معلم .. وبنيت فـ العشق بيوت .. كام شمس تفوت ورا قمره.. عمال بتشق الصحرا انا لجل حبيبتي السمره.. اتعب وأكدح واموت".

"الناس في بلادي" كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد منير يتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول في أغنية جديدة

حفظ الله لبنان.. محمد منير يدعم أهل بيروت بعد الانفجار

تحتفل بعيد ميلادها الـ 18.. سيمون تنشر صورة من الذكريات بصحبة والدتها وجدتها.. شاهد

نشرة السوشيال ميديا.. عمرو أديب يطالب مصر بمراجعة مخازن الكيماويات.. ومحمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا

غداً.. أوبرا الاسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد محمد فوزي

مصطفى كامل يطرح "جريت بينا"

ترشيحاتنا

بتروجيت يؤجل صعود سيراميكا كليوباترا للدورى الممتاز

400 بدلا من 3000 جنيه.. طارق شاش يزف بشرى للمصريين من معرض تراثنا

تنسيق جامعة الأزهر 2020.. الطب من 635 درجة للبنين والبنات

بدى كت.. نجلاء بدر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة على إنستجرام.. شاهد

بعد فضائحهم الجنسية ... أحمد موسى: قيادات الإرهابية يرغبون العودة لمصر

موقف إنساني لـ الرئيس السيسي مع فتاة منحته هدية بمعرض تراثنا.. فيديو

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة

بفستان جذاب .. أنغام تبرز جمالها في أحدث حفلاتها