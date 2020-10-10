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محافظات

نائب محافظ سوهاج يرافق شباب مبادرة "من حقك تعرف" لزيارة عدد من المشروعات التنموية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
شارك الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، في الأسبوع الثامن لفعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي تُنظمها المحافظة، وذلك لتعريف الشباب بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات.

ونظمت المحافظة ثامن جولة ميدانية لعدد من شباب وفتيات إتحاد شباب سوهاج إلى مركز ومدينة ساقلتة، بالإضافة إلى مجموعة من شباب ساقلتة للتعرف على حجم المشروعات المقامة بها، يرافقهم شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة ساقلتة ومتدرب البرنامج الرئاسى Eplp.
 
وزار الوفد الشبابي مشروعات "مدرسة اللغات التجريبية بسفلاق، مستشفى ساقلتة المركزي، والمعهد الديني بسفلاق، ومحطة مياه العوامية، ومخر سيل القرنة، ومحطة مياه فاوجلي، وكوبري أبو حجر عند الكيلو 79 علي ترعه نجع حمادي الشرقية، والمقابل له كوبري الكيلو 14 علي ترعة السلاموني".
 
وأشار "القاضي" إلى أن المبادرة تأتي برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتهدف إلى تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات.
نائب محافظ سوهاج يرافق شباب مبادرة "من حقك تعرف" لزيارة عدد من المشروعات التنموية
نائب محافظ سوهاج يرافق شباب مبادرة "من حقك تعرف" لزيارة عدد من المشروعات التنموية
نائب محافظ سوهاج يرافق شباب مبادرة "من حقك تعرف" لزيارة عدد من المشروعات التنموية
نائب محافظ سوهاج يرافق شباب مبادرة "من حقك تعرف" لزيارة عدد من المشروعات التنموية
نائب محافظ سوهاج يرافق شباب مبادرة "من حقك تعرف" لزيارة عدد من المشروعات التنموية
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