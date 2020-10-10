كشف طبي وتقديم علاج لـ 711 حالة خلال قافلة علاجية بمدينة الحمام في مطروح

انتهت أعمال القافلة الطبية بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاح لـ 711 حالة مرضية تحت إشراف الدكتور حجازي محمد.









وأكد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية بمدينة الحمام تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبمتابعة من إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة.





وأضاف أن القافلة الطبية استمرت لمدة يومين بقرية 24 بنجر السكر بمدينة الحمام، مضيفاً أنه تم الكشف علي 711 حالة وتم عمل الفحوصات اللازمة للمرضي.





وأشار إلى أن تم خلال القافلة استقبال 289 حالة بعيادة الباطنة و289 حالة بعيادة الأطفال وعيادة الجراحة العامة 55 حالة وعيادة النسا و التوليد 80 حالة ومعمل الدم 5 ومعمل الطفيليات 11 و الكشف المبكر عن الأورام 39.





وأوضح أنه تم خلال القافلة صرف العلاج اللازم وتحويل المرضى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، مشيرًا الي استمرار القوافل الطبية بمدن المحافظة المختلفة برعاية وزارة الصحة ومحافظة مطروح مع العمل علي تعريف المواطنين القوافل العلاجية لضمان أكبر نسبة مشاركة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه يتم تجهيز مستشفي السلوم وبرانى استعدادًا لافتتاحهم بعد الانتهاء من أعمال التطوير لافتاً إلى أنه يتم تجهيز مستشفي السلوم بالأجهزة الطبية وتوفير الاطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية استعدادًا لافتتاح المستشفي قريبا.



