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مرأة

في يومها العالمي.. كيف تحمي صحتك النفسية خلال جائحة كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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آلاء حسن
احصل على الدعم العاطفي خلال فترة تعافيك من كورونا  أو فترة تعافي من ترعاهم لذلك ابق على تواصل مع الآخرين من خلال الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو وشارك مخاوفك وتجنب الإفراط في مشاهدة أخبار كوفيد 19 واحرص على الراحة وركز على الأنشطة المسلية، مثل القراءة ومشاهدة الأفلام أو والاستمتاع بألعاب الإنترنت.

وفقا لموقع mayo clinic قد تشعر بالتوتر أيضًا إذا كنت تقدم الرعاية لشخص عزيز مصاب بكوفيد 19 وقد تقلق بشأن صحتك وصحة الشخص المريض وبمكن أن يؤثر ذلك على قدرتك على تناول الطعام والنوم والتركيز، فضلًا عن إمكانية تفاقم المشاكل الصحية المزمنة وقد يدفعك ذلك أيضًا إلى زيادة استهلاك الكحول أو التبغ أو المواد المخدرة الأخرى.

وقدم موقع مايو كلينك إجراءات لتجنب القلق والتوتر الناتج عن فيروس كورونا:

- التزم بروتين يومي لتنظيم وقت الاستحمام وارتداء الملابس وما إلى ذلك.

- خذ استراحة من أخبار كوفيد 19، بما في ذلك الأخبار المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي.

- تناول وجبات صحية وحافظ على ترطيب جسمك من خلال شرب السوائل.

- مارس الرياضة.

- احصُلْ على قدر وافر من النوم.

- تجنب تعاطي المخدرات والكحول.

- مارس تمارين الإطالة أو التنفس العميق أو التأمل.

- ركز على الأنشطة الممتعة.

- تواصل مع الآخرين وشاركهم أخبار حالتك الصحية.

- يمكن أن تساعدك العناية الذاتية في التعامل مع التوتر كما ستساعدك على دعم الشخص العزيز الذي تعتني به خلال رحلة شفائه.
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