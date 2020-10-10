محافظ الإسكندرية: قطاع النقل البحري بمصر يشهد طفرة هائلة ننافس بها كبار دول العالم

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات "مارلوج ٩ " الذى يقام برعاية الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، و تنظمه الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من ١٠ حتى ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠.

في مستهل كلمته أعرب المحافظ عن سعادته مشاركته اليوم في مؤتمر (مارلوج) للنقل الدولي واللوجيستيات في نسخته التاسعة، والذي يكتسب أهمية كبيرة لانعقاده لأول مرة عبر منصات البث الإلكتروني باستخدام تطبيق زووم طبقًا للتوجه الدولي وفي ظل انتشار جائحة كوفيد ١٩.

ولفت الشريف إلى أن انعقاد المؤتمر هذا العام والذي يهدف للتكامل بين الموانئ والمدن وكيف يتأثر بـالثورة الصناعية الرابعة مع الاستخدام الأمثل لها لتحسين النشاط الاقتصادي، واستخدام التقنيات الرقمية لانعقاده في ظل انتشار تلك الجائحة وفي ظل ما تشهده دول العالم من التطور الهائل في كافة المجالات، كل هذا يؤكد على أهميته وضرورة العمل على توجيه المزيد من الاستثمار في استخدام قواعد البيانات الضخمة وجميع ما يتعلق بها من أنشطة وتقنيات مستحدثة في هذا المجال لمواكبة تلك التطورات وتحقيق مزايا الاستفادة من استخداماتها حيث أصبح اتجاها رئيسيا في أنشطة التجارة والنقل وما يرتبط بها من خدمات لوجستية مكملة.

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وقال محافظ الإسكندرية " إن قطاع النقل البحرى بمصر يشهد طفرة هائلة ننافس بها كبار دول العالم من خلال التطوير الذي تشهده كافة الموانئ البحرية المصرية وكذا استخدامها أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الاستفادة منها بالاشتراك بين وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والأكاديمية العربية، فضلا عن أن قناة السويس أصبحت قادرة على استقبال كافة السفن الموجودة بالعالم بفضل التطوير الذى شهدته "، متمنيا في نهاية كلمته التوفيق والنجاح للمؤتمر وخروجه بالنتائج والتوصيات التي تساهم في حدوث المزيد من التطور والارتقاء بصناعة النقل البحري والموانئ المصرية والعالمية .

من الجدير بالذكر أنه نظرا لانشار جائحة كوفيد ١٩ واتخاذ الاجراءات الاحترازية ولمراعاة اجراءات التباعد الاجتماعي فإن مؤتمر مارلوج الحدث الهام الذي بدأ منذ عام ٢٠١١، يعقد لأول مرة هذا العام بالتوازي بين الحضور والبث الالكتروني المباشر عبر تطبيق (زووم) في عقد المؤتمر وجلساته والمعرض المقام على هامشه، ويعقدبمشاركة دولية واسعة حيث، ويشارك به ٢٠ متحدث أجنبي من (أسبانيا، فرنسا، إيطاليا، النرويج، رومانيا، سلوفينيا، بلجيكا، كرواتيا، واليونان، ماليزيا) بالإضافة إلى ٥ متحدثين من (مصر)، ويحظى المؤتمر هذا العام بحضور عربي ودولي كبير من رؤساء الهيئات والموانئ وأساتذة الجامعات والمتخصصين والسفراء والقناصل العاملين بجمهورية مصر العربية، كذلك يشارك في تنظيم المؤتمر جهات دولية ممثله في مؤسسة ميناء فالنسيا الاسباني، مركزAPEC بميناء انتورب ببلجيكا، منظمة IAPH، واتحاد موانئ البحري المتوسط .





حضر المؤتمر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس المؤتمر، واللواء بحري أ ح / رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري " إنابة عن وزير النقل "،والدكتورة دينا الظاهر مدير قطاع النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب المواني ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ، ولفيف من قيادات النقل البحري والموانئ بمصر والدول العربية .