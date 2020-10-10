أحدث ظهور لـ أمير كرارة مع زوجته وابنته

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو عيد ميلاد الفنان أمير كرارة مع زوجته وابنته، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة بحضور الأهل والأصدقاء .





وظهر أمير كرارة فى أحد فيديوهات الحفل وهو يلهو ويرقص مع زوجته وابنته فى ظهور نادر لهما لفت انتباه نشطاء موقع التواصل الاجتماعى.





ويحتفل أمير كرارة، اليوم السبت 10 أكتوبر بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1977، في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وبدأ من خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003.





وكانت نسرين -شقيقة الفنان أمير كرارة- نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها لتهنئه بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق غدًا السبت 10 أكتوبر.





ووجهت نسرين، رسالة إلى شقيقها أمير كرارة، هنأته بعيد ميلاده الـ43، وأعربت عن حبها الشديد له، قائلة: «كل سنة وانت طيب يا حبيبي .. واشوفك دايمًا أحسن واحد في الدنيا .. بحبك قوي»، ليرد عليها أمير في التعلقات، قائلًا: «وانتي طيبه يا حبيبتي».





يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.



