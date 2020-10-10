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محافظات

مد فترة سداد مقابل استغلال حدائق فيلات منطقة مبارك 7 حتى نهاية أكتوبر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلن مجلس مدينة الغردقة، برئاسة اللواء عاطف وجدي ، عن مد فترة سداد مقابل استغلال حدائق فيلات منطقة مبارك 7 ، حتى نهاية أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالتسهيل على المواطنين.

من جانب أخر أكد اللواء عاطف وجدي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، أن 1467 مواطن بالغردقة تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء ، وذلك وسط تيسير على المواطنين فى التقديم بطلبات التصالح وإنجاز كافة الخدمات وتكثيف العمل خلال العطلات، ومؤكدًا إنتظام عمل المركزالتكنولوجى فى استقبال طلبات المواطنين للتصالح.

 

ووجه رئيس مدينة الغردقة رئيس المركز التكنولوجى بالغردقة والعاملين به ، إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء ، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وإرتداء الكمامة وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كإستراحات للإنتظار فى حالة الإزدحام داخل المركز التكنولوجى وأعمال استلام طلبات التصالح والتأكيد على عدم وجود أى معوقات تعوق العمل.

 

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