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رياضة

قبل مواجهة الزمالك.. صحفي مغربي يكشف نقاط قوة وضعف الرجاء

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:59 م
فريق الرجاء المغربي
فريق الرجاء المغربي - أمين العمري
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محمد السعيد
تحدث الصحفي المغربي أمين العمري عن مباراة الزمالك والرجاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على نظيره الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر الحالي، على مركب الخامس بالدار البيضاء.

وقال أمين العمري في تصريحات لـ " صدى البلد": لا شك أن مباراة الزمالك والرجاء ستكون مواجهة كبيرة، صحيح أن الرجاء لم يكن في أفضل حالاته على الصعيد الأفريقي في السنوات الأخيرة، إلا أنه تمكن من حصد لقب الكونفيدرالية 2018، لكن من وجهة نظري أرى أن الزمالك أكثر جاهزية لمباراة الدور نصف النهائي".

وتابع:" نقاط القوة في الرجاء تتمثل اللعب الجماعي والروح التي يمتلكها الفريق وظهر ذلك خلال البطولة العربية والأفريقية والبطولات المحلية، حيث لا يستلم إلا مع صافرة النهاية".

وأشار:" نقطة الضعف هي عدم جاهزية بعض اللاعبين وغياب البعض الآخر مثل حميد أحداد " لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء".

يذكر أن الرجاء المغربي سيواجه  الجيش الملكي، غدا الأحد، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من مسابقة الدوري المغربي.

ويحتاج الرجاء إلى الفوز لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن باقي نتائج المباريات الأخرى.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة، ويحل الوداد ثانيا بـ 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثا بـ 54 نقطة.

أما الوداد سوف يدخل مباراة الفتح الرباطي، المقرر لها في نفس موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي " تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملا حسم لقب الدوري لصالحه حال تعثر الرجاء سوء بالتعادل أو الهزيمة.

الوداد صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري المغربي برصيد 50 هدفا، بينما الرجاء صاحب أقوى خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 22 هدفا.

وتقام مباريات الدوري المغربي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
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