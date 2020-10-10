اختبار "رابيد تيست" لفريق الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، لتحليل "الرابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وهذا على هامش مران الفريق الابيض المقام حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء.





يأتي ذلك وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات و استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري العام.





ويشارك محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالمران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، مرتديًا "قناع واقي" على وجهه.





يأتي ذلك نظرا لتعرض اللاعب للإصابة بكدمة قوية بالأنف بلقاء وادي دجلة الأخير بالدوري.





وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد اسامة، على قيام اللاعب بارتداء القناع، لحمايته منعا لتفاقم الإصابة.





ويستعد الفريق لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.