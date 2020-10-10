AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مدير أعمال أحمد فهمي يكشف تفاصيل مشاجرته مع لاعب نادي الزمالك.. فيديو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:44 م
احمد فهمى وشيكابالا
احمد فهمى وشيكابالا
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف أحمد درويش، مدير أعمال الفنان احمد فهمى تفاصيل واقعة مشاجرة الفنان مع شيكابالا لاعب نادى الزمالك أثناء لقائهما فى حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس ادارة سابق فى نادى الزمالك. 
وقال أحمد درويش : "إن الفنان كان يصافح لاعب نادى الزمالك بكل ود بعد الخلاف السابق بينهما عقب مباراة السوبر التى جمعت بين فريقى الأهلى والزمالك، فى الإمارات، وشيكابالا لم يتوقف عن التجاوز ضده وضد جمهور النادى الأهلى.

واضاف درويش قائلاً: "الموضوع ليه خلفية قبل كده هنحكيها عشان الموضوع يبقى واضح لكل الناس، لأن فى أخبار غير صحيحة.. البداية كانت بعد ماتش السوبر فى الإمارات والإشارات البذيئة من لاعب نادى الزمالك، أحمد فهمى نزل بوست وقتها على السوشيال ميديا .. "أنت يا شيكابالا بتركب بونط على حساب نادى الزمالك وعامل نفسك زملكاوى وأنت كنت بتكلمنى وقت فشل احترافك فى البرتغال وكنت عايز ترجع على النادى الأهلى.. وتواصلت معايا وكلمتنى أكتر من مرة عشان أتواصل مع مسئولين النادى الأهلى".

واوضح درويش قائلا : "أحمد فهمى تواصل مع مسئولى النادى الأهلى والمسئولين فى النادى قابلوا الموضوع بالرفض.. وفهمى قال الموضوع ده.. وشيكابالا اعتبر إن ديه إهانة وإنه اتفضح أمام جمهور الزمالك.. بعدها أحمد فهمى كان أول واحد دافع عن شيكابالا ونزل بوست رفض التنمر والغلط فى الشكل والبشرة وجميع أشكال التنمر لا يجوز، وقال إنه خارج الرياضة وإن ليه علاقة بالإنسانية.. وقال أنا بدعم شيكابالا بكل وضوح".

واما عن مشادة امس قال درويش : "إمبارح كنا فى فرح أحد الأصدقاء وهو عضو مجلس إدارة سابق فى نادى الزمالك.. وجه مصطفى العمارى وهو أحد الأصدقاء المشتركين بين فهمى وشيكابالا، وقاله تعالى يا فهمى وسلم.. فهمى راح بكل ود وقاله: "إزيك يا شيكا".. ودا حصل أدام عينيا.. شيكابالا قاله: "أنت بتقول على السوشيال ميديا إن أنا بركب بونط"، وفهمى قاله: "دا مش وقته ولا مجاله إننا نتكلم ودا فرح واحد صاحبنا"، فقاله "لاء.. أنت بتغلط فيا على السوشيال ميديا".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

إحنا بتوع الأتوبيس.. الزمالك يحتل السوشيال ردا على سخرية النادي الأهلي في الدور الأول

#كهربا يتصدر تويتر.. ومغردون: يقترب من الملاعب

مشادة وسباب.. فيديو.. خناقة أحمد فهمي وشيكابالا بسبب جمهور الأهلي

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

ترشيحاتنا

رئيس صن داونز يخطط لشراء ناد مصري.. تفاصيل

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

مش فاهم حاجة.. فتحي عبد الوهاب عن "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

نصيحة الإفتاء لعلاج نسيان عدد الركعات في الصلاة.. تعرف عليها

اكتشاف كنوز من الرخام خلال شق طريق جبل الجلالة.. التفاصيل

شقق سكن مصر.. لراغبي الحجز.. أماكن وطرق تمويل ومواعيد كاملة

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة

بفستان جذاب .. أنغام تبرز جمالها في أحدث حفلاتها