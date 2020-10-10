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رياضة

حلبية يجتمع بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بالنادي المصري

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:31 م
حلبية يجتمع بالأجهزة
حلبية يجتمع بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين
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كتب محمد الغزاوى

قام سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري بجولة تفقدية لفرع النادي “الضواحي 1”.

وخلال الجولة حرص سمير حلبية على تفقد تدريبات فرق عدد من قطاع الناشئين بالنادي المصري والتي تصادف أدائها لتدريباتها على ملاعب الفرع تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع 

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واجتمع حلبية أولًا بأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للقطاع مطالبًا إياهم ببذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل إعداد أجيال قوية من لاعبي المصري ممن يكون لديهم القدرة على نيل شرف تمثيل الفريق الأول ، مؤكدًا على ضرورة اضطلاع أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للقطاع بدورهم الهام في التنشئة التربوية والأخلاقية للاعبين قبل اكسابهم المهارات الكروية اللازمة.

عقب ذلك قام سمير حلبية بالاجتماع بلاعبي عدد من فرق القطاع ، مؤكدًا لهم ضرورة وضع اسم النادي المصري الكبير نصب أعينهم.

وأضاف حلبية أن الجميع داخل النادي المصري يبذل قصارى جهده من أجل توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإعداد قطاع ناشئين قوي.

وأعرب حلبية عن ثقته التامة في قدرات الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع وصاحب الخبرات الكبيرة والنادرة في هذا المجال والتي ستؤهله ومعه أعضاء أجهزة قطاع الناشئين لإعداد جيل قوي من الناشئين من أبناء النادي المصري

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