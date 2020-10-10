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أخبار العالم

الجيش التركي يدرب ميليشيات الوفاق على الغطس

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:09 م
ميليشيات ليبيا
ميليشيات ليبيا
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قسم الخارجي
تواصل تركيا دعم ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا وتدخلها في هذا البلد، حيث أعلنت عن انطلاق تدريبات بحرية بمدينة الخمس الليبية للمليشيات الموالية للوفاق.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن عناصر الوفاق سيخضعون لدورة في الغطس على أيدي مدربين أتراك بأوامر من رئاسة أركان القوات التركية المتمركزة في ليبيا، ومدتها 6 أسابيع.

وقالت إن التدريب التركي يأتي ضمن اتفاقية لتدريب والتعاون والاستشارات العسكرية التي تعقدها أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية.

كانت حكومة الوفاق وقعت مع تركيا مذكرتي تفاهم في المجال الأمني والبحري العام الماضي، حيث ترسل أنقرة من وقتها قوات ومدربيين أتراك إلى مناطق نفوذها في ليبيا.

جاء ذلك بعدما أعلنت حكومة الوفاق استنفار قواتها ودخولها في  أعلى درجات الاستعداد والتأهبّ، بعد ورود معلومات إليها، تفيد باحتمال شن الجيش الليبي هجوما على عدد من المدن.

وزعمت الوفاق أن قواتها  بدأت بالاستعداد و التجهيزات، تنفيذًا لتعليمات وزير الدفاع العقيد صلاح الدين النمروش باتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وتتزامن تلك التحركات مع مساع دولية وإقليمية لإيجاد حل سياسي سلمي للصراع الليبي، بعيدا عن الحلول العسكرية.
الجيش التركي يدرب ميليشيات الوفاق على الغطس
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