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فن

عن حرائق سوريا.. كندة علوش: كلما اشتعلت النيران في غاباتنا أشعلت معها قلوبنا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:16 م
كندة علوش
كندة علوش
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة كندة علوش تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان الحرائق التى اجتاحت سوريا. 

وقالت كندة علوش : "كلما اشتعلت النيران في غاباتنا اشعلت معها قلوبنا. 

واوضافت كندة قائلة : "اليوم تلف النيران غابات الساحل السوري وتمتد للمدن وكذلك الحال في لبنان المنظر مؤلم والخسائر كبيرة قلوبنا تعبت وقلوب أهلنا في سوريا ولبنان أنهكتها النيران والحرب". 

واوضحت كندة قائلة : "نتضرع إلى الله ان يطفئ النيران و يزيح الغمة". 

ويعرض حاليا للفنانة كندة علوش مسلسل "ضى القمر" وهو احدى حكايات مسلسل "الا انا" والذى يعرض حاليا على احدى القنوات الفضائية. 

والمسلسل تدور احداثه فى اطار اجتماعى حول فتاة تتمنى ان تنجب وتحلم دائما بالامومة ونرى ما تتعرض له من ضغوط اجتماعية وعائلية.   
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