سعر الدولار بالبنوك اليوم الأحد 11-10-2020

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه؛ استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-10-2020؛ لليوم الرابع علي التوالي منذ الخميس الماضي.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن مؤخرا أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
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سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه ببنوك " الإسكندرية، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدوي، التجاري الدولي" نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " اتش اس بي سي، قناة السويس،" نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التنمية الصناعية، المري الخليجي، بلوم، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي، كريدي أجريكول" نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي اليوناني، مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات" نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن مؤخرا أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.