AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار بالبنوك اليوم الأحد 11-10-2020

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:02 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه؛ استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-10-2020؛ لليوم  الرابع علي التوالي منذ الخميس الماضي.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه ببنوك " الإسكندرية،  المصرف المتحد، التعمير والاسكان، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدوي، التجاري الدولي" نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " اتش اس بي سي، قناة السويس،" نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التنمية الصناعية، المري الخليجي، بلوم، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي، كريدي أجريكول" نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي اليوناني، مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات" نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن مؤخرا أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار الدولار في البنوك وأعلى سعر بـ 16.04 جنيه

أسعار الدولار في البنوك اليوم 9-8-2020

استقرار الدولار في البنوك.. أعلى سعر بـ 16.04 جنيه

استقرار الدولار فى البنوك اليوم.. وأعلي سعر 15.93 جنيه

سعر الدولار اليوم 16-8-2020

سعر الدولار يستقر بالبنوك .. وأعلى قيمة 15.99 جنيه

ترشيحاتنا

المصري: تعاقدنا مع 5 لاعبين.. وهذا موقفنا من إسلام عيسى وإيفونا.. فيديو

أخبار الفن.. وفاة الفنان حسين الخطيب.. رد فعل قوى من تامر حسني على أحمد السقا.. مدير أعمال أحمد فهمي يكشف تفاصيل خناقته مع شيكابالا

الأهلي يدرس تأجيل التعاقد مع سيرينو للشتاء ويرفض رحيل كهربا للسعودية.. تفاصيل

علاء نبيل: طاهر محمد طاهر هيقعد كهربا وحسين الشحات على دكة الأهلي

أجمل أدعية للأم المتوفية

فبرك فيديو كلفه 24 ألف دولار .. فتاة خليجية: الإرهابى عبد الله الشريف طلب إقامة علاقة جنسية معى بالتليفون .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسلاح وملابس الجيش .. اشتباكات عنيفة بين السود والبيض في شوارع أمريكا| فيديو وصور

هل تتذكر مركبة "كعبول" والمخترع "عبقرينو"..تعرف عليها..صور

أحدهم يصل لمليون استرليني.. بي بي سي في مأزق نتيجة إخفاء رواتب كبار النجوم