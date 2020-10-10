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أخبار العالم

جرحى في انفجار جديد بلبنان

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:35 م
جرحى في انفجار بمنطقة
جرحى في انفجار بمنطقة الجية في لبنان
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قسم الخارجي
أفاد الصليب الأحمر اللبناني بإصابة 4 أشخاص، جراء انفجار اسطوانة غاز في منطقة الجية جنوب لبنان.

وكشف الصليب الأحمر اللبناني عن نقل شخصين للمستشفى عقب إصابتهما بحروق، فضلا عن معالجة 2 آخرين اثر انفجار اسطوانة غاز في الجية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أنه تم نقل جثة من مكان الانفجار.

ويوم الجمعة، لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء انفجار بخزان مازوت في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت.

وتسبب الانفجار في اندلاع حريق هائل بمنطقة مكتظة بالسكان، ما أثار الهلع والذعر من تكرار سيناريو انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

وعملت قوات الدفاع المدني اللبناني على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الانفجار الذي وقع بالعاصمة بيروت.

وتأتي الأنباء بعد انفجار وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وتحولت بيروت إلى مدينة منكوبة بفعل انفجار المرفأ الذي لم تتعافى من آثاره حتى الآن.
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