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أخبار العالم

البحرين ترحب باتفاق الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:34 م
علم البحرين
علم البحرين
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أحمد محرم
رحَّبت وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار وقف إطلاق النار بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا في إقليم ناجورنو قره باغ، منوهة بحرص البلدين على التهدئة ووقف التصعيد حفاظًا على الأمن والاستقرار.

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وأعربت الوزارة في بيان عن تقديرها للجهود الكبيرة التي قامت بها روسيا والتي توجّت بالتوصل لهذا الاتفاق المهم، وتطلعها لأن تكون هذه الخطوة مقدمة لحوار بناء بين أذربيجان وأرمينا للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعبين للأمن والسلم والاستقرار.

ودخل وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، حيز التنفيذ ظهر السبت، في اتفاق من شأنه أن يضع حدًا للاقتتال المستمر منذ أسابيع في إقليم ناجورنو قره باغ، لكن الطرفان يتبادلان التهامات بشأن خرق الهدنة ومواصلة القصف.

ودوت صافرات الإنذار في إقليم قره باغ قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث بدأ السكان في الخروج من منازلهم بعدما احتموا بها طوال فترة القصف.

وبعد ساعات من بدء الهدنة،  تبادل الطرفان القصف والاتهامات بشأن خرق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في موسكو.

وأكد مسئول أرميني أن صواريخ أذربيجان قصفت عاصمة الإقليم الحدودي، مطالبا حلف الشمال الأطلسي "الناتو" بالضغط على تركيا لوقف الدعم العسكري لأذربيجان.

من جانبها، اتهمت وزارة دفاع أذربيجان قوات أرمينيا بأنها "تقصف بكثافة" مناطق مأهولة بالسكان في جرانبوي وتيرتر وأقدم وأقجابردي وفيزول، معلنة الرد بالمثل.

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلنت روسيا توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار في ناجورنو قره باغ، وذلك عقب 10 ساعات من المحادثات.
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