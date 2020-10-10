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أخبار العالم

مليء بالمفاجآت.. لبنانية تنفق أكثر من 27 مليون دولار على حفل عيد ميلادها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:55 م
حفل عيد ميلاد - ارشيفي
حفل عيد ميلاد - ارشيفي
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محمود نوفل
ذكر موقع روسيا اليوم أن مليارديرة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها الأربعين في حفل فخم بلغت كلفته 21.5 مليون جنيه إسترليني (27.82 مليون دولار)، أُنفق نحو 20 مليونا منها، على فستان مرصع بالجواهر.

وافاد الموقع الروسي، نقلا عن صحيفة "Daily Mail" البريطانية، بأن اللبنانية- التي لم يكشف عن اسمها- استضافت أمسية ملتزمة بالتباعد الاجتماعي لعشرة من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين بقصرها في ميخاس بإسبانيا.

 وربطت المليارديرية اللبنانية عبر اتصال مصور جماعي بـ20 حفلة صغيرة أقيمت في وقت واحد حول العالم، وحضرها إجمالا 150 ضيفا.

وذكرت روسيا اليوم أن الحفل أُقيم عن بعد  حيث تلقى جميع الضيوف في الحفلات الأساسية والمقامة عن بعد هدايا فخمة، ودفعت فتاة عيد الميلاد تكاليف الطعام والمشروبات والتنظيف نيابة عن المضيفين.

وحرصت صاحبة الحدث على تركيز الأنظار على نفسها، وارتدت فستانا قيمته 20.1 مليون جنيه إسترليني (26.01 مليون دولار) في هذه الأمسية، واستلهم التصميم المصنوع خصوصا من العباءة الشرق أوسطية الحديثة، ووضعته المصممة والفنانة البريطانية ديبي وينغهام (38 عاما)، وهي من خططت أيضا للحفل.
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