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رياضة

الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
 
وأجرى فريق الكرة بالنادي مسحة طبية صباح أول من أمس الخميس قبل انطلاق المران؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة الطبية وفقًا للبروتوكول الطبي، الذي يؤكد إجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وظهر كيفين جونسون، المدرب العام الجديد لفريق الأهلي المنضم حديثًا إلى الجهاز الفني للفريق الأول ظهر في مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

وكان جونسون قد وصل إلى القاهرة مؤخرًا للانضمام إلى الجهاز الفني، الذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق  محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز، المقرر لها غدًا الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران مشاركة أيمن اشرف واليو بادجي بشكل طبيعي ، وأنهى أيمن أشرف برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد في عضلة السمانة، في الوقت الذي أنهى فيه أليو بادجي برنامجه التأهيلي أيضًا للتعافي من آلام كاحل القدم.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدًا الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
 
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